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Mamak Belediyesi karla mücadelede hız kesmiyor

Mamak Belediyesi, ilçede dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kurduğu "Kriz Masası" ile yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti.

Mamak Belediyesi, ilçede dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kurduğu "Kriz Masası" ile yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse başkanlığında toplanan kriz masası karla mücadele çalışmalarının sahadaki koordinasyonunu sağladı.


Karla mücadele kapsamında ekiplerin 24 saat esasına dayalı vardiyalı olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Köse, “Vatandaşların olası kar yağışı karşısında özellikle de ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bütün tedbirleri aldık. Ekiplerimiz bölgenin tamamında etkin bir çalışma sürdürüyor. Ekiplerimiz hangi durumlarda neler yapacak, hangi önlemler alınacak ve olası kriz merkezlerini kar yağışından evvel belirlemiştik. Meteorolojiden aldığımız raporları titizlikle takip ediyoruz. Sahadaki tüm arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Köse, sahadaki çalışmalara katıldı


Kriz masasında süreci yöneten Başkan Köse, öte yandan gecenin ilerleyen saatlerinde ilçenin tamamını gezerek çalışma yapan ekipleri ziyaret etti. Sahada etkin bir mücadele gösterdiklerini aktaran Köse, karla oluşan güzel havayı mağduriyete dönüştürmemek adına Belediye olarak her türlü çalışmayı ortaya koyduklarını söyledi. Kriz masasında alınan tüm kararların sahada etkili bir şekilde uygulandığını da aktaran Başkan Köse, gelen ihbar ve çağrıları da değerlendirdiklerini ifade etti. Sahadaki gezisi süresince güvenlik güçlerini ve taksi duraklarını da ziyaret eden Köse, mesai harcayan tüm çalışanlara kolaylıklar diledi.

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