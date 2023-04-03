Mamak Belediyesi millet kıraathanelerinin kapılarını iftar için açtı

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak'ta 19 millet kıraathanesi açtı. Ramazan'da millet kıraathaneleri iftar sofraları ile Mamaklılara hizmet veriyor. 3 çeşit sıcak yemek dağıtımı ile Mamaklılara hizmet veren 13 millet kıraathanesine, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Hürel, Şehitlik, Saime Kadın, Kartaltepe, Hayat, Kayaş Tarihi Çınaraltı, Şahintepe, Akdere, Peyami Sefa, Kırım Sudak, Akşemsettin, Yeşilbayır, Şahapgürler Millet Kıraathaneleri'nde yaşanan iftar sevinci Ramazan ayı boyunca devam edecek.

"Kıbrıs Millet Kıraathanemizin de inşaatına başladık"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Millet kıraathanelerimizde Ramazan ayı boyunca iftar sofralarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Millet kıraathanelerimizi işte bu günler için açtık. Vatandaşlarımız modern hayatın şartları ile buluşsun, verilen hizmeti en konforlu şekilde alabilsin diye Mamak'ta 19 millet kıraathanemiz var, bunlara bir yenisini daha ekliyoruz. Kıbrıs Millet Kıraathanemizin inşaatına başladık. Yaz aylarının sonu gelmeden tesisimizi hizmete açmayı umuyoruz" dedi.