Mamak Belediyesi personeline mesleki yeterlilik belgesi

Ülke genelinde çıkarılan yasayla mecburi hale getirilen mesleki yeterlilik sınavı uygulaması Mamak Belediyesi'nde başladı. Mamak Belediyesi, sahada çalışan personellerini yeterliliği konusunda mülakat ve uygulamalı sınava alıyor. Yapılan çalışma ile nitelikli iş gücünün artırılması, işgücü ve istihdam bağının kuvvetlendirilmesi ile iş kazalarının en aza indirilmesini amaçladıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Personellerimiz, iş kazaları ve benzeri konularda bilinçlenip, uluslararası bir belgeye sahip oluyor. Personellerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mamak halkına daha kaliteli ve nitelikli hizmet vermek adına mesleki yeterlilik sınavında ter döken personeller mesleki yeterlilik imtihanını geçerse uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanacak.