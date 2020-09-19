Mamak Belediyesi, Samsunspor'u 94-86 yendi

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahasında oynadığı hazırlık maçında Samsunspor'u 94-86 yendi.

Yenilenen kadrosu ile bu yıl evinde ilk defa parkeye çıkan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, hazırlık maçında Samsunspor'u 94-86 skorla mağlup etti. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada yeşil-beyazlılar yeni sezona hazırız mesajı verdi. Maçı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ercan Kınacı, Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu tribünden izledi. Karşılaşma sonrasında oyuncuları tebrik eden Başkan Köse, “Yeni sezonda Mamak Belediyesi Basketbol takımımızın büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Kadrosunu yeni transferlerle daha da güçlendirdiğimiz takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi.

Karşılıklı ataklar olsa da Mamak önde kapattı

İlk periyotta iç ve dış atışlarla rakibine üstünlük kuran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı bu çeyreğe 23-15 önde girdi. İkinci çeyrekte cevap vermekte gecikmeyen Samsunspor farkı 1 sayıya kadar indirmeyi başardı. Temponun iyice yükseldiği 3. çeyrek karşılıklı sayılarla geçse de yeşil-beyazlılar son periyoda 66-65 önde girmeyi başardı. Son çeyrekte vites yükselten Ankara ekibi, savunmada ve hücumdaki oyun kurgusu ile farkı açarak sahadan 94-86 galip ayrıldı.

“Güçlü bir sinerji yakaladık”

Yenilenen kadro ile güçlü bir sinerji yakaladıklarını ifade eden Başantrenör Murat Dikmen, “Hazırlık maçları sezon öncesi takımın tüm dinamiğini ortaya koyan önemli karşılaşmadır. Bu açıdan evimizde oynadığımız ilk maçımızda güzel bir galibiyet aldık. Başta sporcularımızı olmak üzere teknik ekibimizi tebrik ediyor ve bizi tribünde yalnız bırakmayan Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'ye, Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ercan Kınacı'ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.