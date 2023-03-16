Mamak Belediyesi Şanlıurfa'da

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Mamak Arama Kurtarma Timi bölgeye çıkarma yaptı. Mamak Belediyesi ekipleri, Şanlıurfa'da evlerin, sokakların, caddelerin temizliğine yardımcı oluyor. Mamak Belediyesi ekipleri, Hatay Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi'nde, depremin yol açtığı yıkımı kaldırma çalışmalarına devam ederken bir yandan da sel felaketi ile sarsılan Şanlıurfa'nın yaralarını sarmak için koştu. Bölgede diğer ilçe belediyeleri ile koordineli çalışma yürüten ekipler, selin yol açtığı zararı gidermek için var gücüyle çalışıyor.

“Bunun altından hep birlikte kalkacağız inşallah”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Milletimizin başı sağ olsun. Sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah ‘tan rahmet diliyorum. Milletimiz güçlü bir millet, devletimiz güçlü bir devlet. Bunun altından hep birlikte kalkacağız inşallah” dedi.