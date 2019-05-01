Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'ndan 55 madalya

Türkiye'nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu, Kahramanmaraş'ta katıldığı 4. Yerçi Sayokan Uluğ Ay Bagatur Oyunları'ndan 55 madalya ile döndü.

Elbistan Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 4. Yerçi Sayokan Uluğ Ay Bagatur Oyunları'na, Türkiye genelinden 171 sporcu katılırken, 60 sporcusu ile 55 madalya kazanan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu, takım halinde şampiyon oldu.

"Yoğun mesai harcıyoruz"

Mamaklı gençlerin sporun birçok dalında faaliyet gösterdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bunlardan biride ata sporumuz olan Sayokan. Kendi kültürümüzden çıkmış, kültürümüzün değerleriyle yoğrulmuş bir spor. İlçemizi sporun başkenti yapmak adına yoğun mesai harcıyoruz. Nitekim bunun meyveleri ise alınan madalya ve kupalar oluyor. Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nu elde ettiği başarılarından tebrik ediyorum” dedi.