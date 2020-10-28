Mamak Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Mamak Belediyesi, bir grup hayvanseverin oluşturduğu, eski adıyla “Patili Köy” yeni ismiyle Temas Sokak Hayvanları Koruma Derneği İmrahor Yaşam Alanı'nda ve hayvanların yaşadığı alanlarda çevre düzenleme çalışması başlattı.

Mamak Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri görevlendirerek çalışma başlattırdı. İş makineleri engebeli yolu düzeltti, hayvanların yaşadığı alanda da çevre düzenleme çalışması başlattı. Sokak hayvanlarına mama ve su desteği de sağlayan belediye ayrıca sokak hayvanlarının güvenliği için de çevreye güvenlik kamerası yerleştirdi.

“Vatandaşlarımızdan da ricamız sokaktaki dostlarımızı unutmamaları”

Çalışmaları yakından inceleyen Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin, “Sokaktaki dostlarımız için ekiplerimiz görev başında, belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Bu süreçte besleme noktalarımızı arttırıyoruz. Hayatımızı paylaştığımız doğadaki tüm canlıları sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da ricamız sokaktaki dostlarımızı unutmamaları. Sizler de evlerinizin önüne su ve yiyecek bırakarak destek olabilirsiniz” şeklinde konuştu.