Mamak Belediyesi, 'Spor Toto Kamu Futbol Turnuvası'na galibiyetle başladı

'Spor Toto Kamu Futbol Turnuvası' ilk maçında TİKA ile karşılaşan Mamak Belediyesi, mücadeleden 8-0 galip ayrıldı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı sponsorluğunda geleneksel olarak düzenlediği 'Spor Toto Kamu Futbol Turnuvası' ilk maçından Mamak Belediyesi galibiyetle ayrıldı. TİKA ile karşılaşan yeşil-beyazlılar sahadan 8-0 galip ayrılarak turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Turnuvada iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekibimizi aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. İlçemizde sporun gelişimi noktasında spor yatırımlarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Mamak'ta spor çeşitliliği ve başarı çıtası günden güne artmaya devam ediyor. Elde edilen başarılarda bunun en büyük göstergesi oluyor” dedi.