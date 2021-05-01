Mamak Belediyesi tam kapanmayı fırsata çeviriyor

Mamak Belediyesi, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 haftalık tam kapanma sürecine de hazırlıklı giriyor. Tam kapanma süreci boyunca sahada olmaya devam edecek olan Belediye, özellikle vatandaşların evlerinde olmalarını fırsata çevirerek kış aylarında bozulan yolların bakım onarımına ağırlık verecek. Mahalle mahalle, sokak sokak program belirleyen Fen işleri Müdürlüğü ekipleri asfalt yama ile birlikte bordür , tretuvar, yama çalışmalarıyla da bozulan yolları onaracak. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 3 haftalık kapanma sürecinin pandemi ile mücadele açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Mamaklı hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Onlar sağlıklarını korumak için evlerinde kalmayı sürdürürken bizler de Mamak Belediyesi olarak bu zorlu süreçte bir tek hemşehrimizi bile yalnız bırakmayarak ilgili tüm birimlerimizle birlikte ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Tüm ekipler sahada

Fen İşleri ile birlikte Temizlik İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü gibi bütün birimlerden ekipler de tam kapanma sürecinde sahada olmaya devam edecek ve Mamaklıların huzuru ve sağlığı için çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yapacak olan ekipler, denetimleri de aksatmadan sürdürecek. Sokak hayvanları için de beslenme noktalarına düzenli olarak mama ve su takviyesinde bulunulacak.

Sosyal yardımlar devam edecek

Mamak Belediyesi bir yandan da gönül belediyeciliği kapsamında sosyal yardımlarını da aksatmadan sürdürecek. Ramazan ayında sıcak yemek dağıtımına devam eden belediye, her gün 4 bini aşkın kişiye sıcak yemek hizmetini, tam kapanma sürecinde sürdürecek. İhtiyaç sahiplerine yönelik yardım kolileri de ulaştıran Mamak Belediyesi, sosyal yardımlarını aksatmadan sürdürecek. Mamak Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu da kısıtlama süresi boyunca vatandaşların ihtiyaçlarını giderecek. Mamak Zabıtası da, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için 17 günlük tam kapanma döneminde faaliyet yürüten işyerlerine yönelik gıda ve fahiş fiyat denetimlerini sürdürecek.

Mamak'a estetik dokunuşlar

Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren kolları sıvayan Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de park ve bahçelerde ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürecek. Çim biçiminden, ağaç budamaya, havuz temizliğinden, mevsimlik çiçek dikimine kadar Mamak'ı yeşillendirme çalışmaları aralıksız sürecek. Yine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince parkların temizliği ve bakım onarım işlemleri de devam edecek.

Şifa ve bakım kapıda

Mamak Belediyesi'nin hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar ile yaşlılar için sürdürdüğü Evde Sağlık ve Evde Bakım Hizmetleri de kapanma süresi boyunca vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. Mamak Belediyesi'nin mobil olarak hizmet veren Acil Müdahale Aracı ekipleri de kapanma süreci boyunca vatandaşların hizmetinde olacak. Elektrik ve su tesisat sorunu yaşayan vatandaşlar taleplerini Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi'ni (444 0 149) arayarak ulaştırabilecek.

Kültür-sanat etkinlikleriyle vatandaşların evlerine konuk olacak

Mamak Belediyesi, kapanma süresi boyunca dijital olarak kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmaya devam edecek. Mamak Belediyesi Ramazan Akşamları başta olmak üzere, Mamak'ın Çınarları gibi programlar vatandaşların evlerine konuk olmaya devam edecek. Etkinlikler Mamak Belediyesi youtube kanalı ile sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.