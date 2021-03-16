Mamak Belediyesi Tekvando Takımı şampiyon oldu

Mamak Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı, İstanbul'da düzenlenen tekvando turnuvasından şampiyonadan kupası ile döndü.

Mamak Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı, 10-17 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşen, Uluslararası Gençler Turkish Open Şampiyonası'nda 1 birincilik, 1 üçüncülük elde ederek, şampiyonluk kupasını evine götürdü. Tüm kategorilerde toplamda 46 ülkeden 1590 sporcunun katıldığı müsabakada tüm sıkletlerde maçlar heyecanlı ve çekişmeli geçti. Turnuvaya 12 sporcusuyla katılan Mamak Belediyesi Tekvando Takımı, 6-10 Nisan'da Bulgaristan Sofya'da gerçekleşecek Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda Mamak'ı 5 sporcu ile temsil edecek.

Takım sporcularını tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çocuklarımızın genç yaşta spora kazandırılması için ilçede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde sporu ne kadar yaygınlaştırabilirsek o kadar sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştirilmesine katkımız olur. Mamak'ın adını madalyalarla sporda birçok branşta duyuruyoruz" dedi. Sporun sadece rekabet değil aynı zamanda farklılıkları kaynaştıran sosyal bir etkinlik olduğunu belirten Köse, "Bizim amacımız sadece sporcularımızın başarılı olup, madalya kazanması değil, kulüplerimizden tüm çocuklarımızın faydalanarak hem bedenen hem de ruhsal anlamda kendilerini geliştirmeleri. Birçok dalda sportif alt yapımızı hazırladık. Önümüzdeki dönemde Mamak'tan yalnızca Avrupa Şampiyonları değil, Dünya Şampiyonları çıkacak inşallah" ifadelerini kullandı.