Mamak Belediyesi yaza hazırlanıyor

Mamak Belediyesi, park bahçeler konusunda yaz aylarına girilmesiyle beraber çalışmalarını arttırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; çim biçme, yabani ot temizliği ve peyzaj çalışmalarına hız kazandırdı. Yeşili ile ünlenen Mamak'ı yaza hazırlayan belediye ekipleri, titizlikle çalışıyor. Temizlik, sulama, bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştiren ekipler sayesinde Mamak; yeşilin her tonuyla, temiz çevre düzenlemesi ile yaza merhaba diyecek.

“Çalışmalarda halk sağlığı ve çevre düzenlemesi ön planda tutuluyor”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde; park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra cadde ve kavşaklarda gerçekleştirilen çalışmalar ile Mamak'a daha temiz ve estetik bir görünüm kazandırılıyor. Çalışmalarda, gerek halk sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutuluyor. Güzel Mamak'ımız gece gündüz süren belediyecilik hizmetlerimizle yaza hazırlanıyor” dedi.