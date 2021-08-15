Mamak Belediyesince 20 kursiyerin elinden çıkan 67 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Mamak Musiki Muallim Mektebi, Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi'nden 20 kursiyerin elinden çıkan 67 eser düzenlenen sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Belediye bünyesinde bulunan aile merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin, büyük emek, sabır ve azimle ürettikleri eserleri düzenlenen sergilerle tüm Ankaralıların beğenisine sunduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamaklı hanım kardeşimizin ilgi ve talepleri doğrultusunda, ilçemizde yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri kurslar veriyoruz. Böylelikle hem sanatsal becerilerini geliştiriyorlar hem de ortaya çıkardığı eserleri satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlayabiliyorlar. Ortaya çıkardıkları eserlerden dolayı hepsini tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Resim yeteneğini Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi'nde keşfettiğini ifade eden kursiyer Ayşe Kaplan “Resme yeteneğim yok sanıyordum, yapamayacağımı düşündüm. Eğitmenlerimizin desteğiyle yeteneğimi gün yüzüne çıkardım. Bugünde yaptığım eserler sergileniyor. Benim için çok büyük bir gurur. Herkesin içinde bir yetenek var. Bu yeteneği de belediyemiz bünyesinde bulunan aile merkezlerinde, eğitmenlerimizin desteği ile kolaylıkla ortaya çıkarabilirsiniz. Yeter ki cesaret edin” değerlendirmesini yaptı.