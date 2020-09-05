Mamak Belediyesi'nde salça şenliği

Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde daha önce ekimi yapılan domatesler, Kadın Kooperatifi tarafından toplanarak salça yapıldı.

Mamak Belediyesi tarafından 4 dönümlük arazide daha önce ekimi yapılan domatesler, Kadın Kooperatifi tarafından toplandı ve domates salçası yapıldı.

Kadın Kooperatif üyelerinden Belma İşgüzar, toplanarak salçası yapılan domateslerle ilgili yapılan işlemlerden bahsederek, “Karpuzumuz, kavunumuz, salatalığımız, patlıcanımız, biberimiz, domatesimiz ve fasulyemiz var. Kurutmalıklar yapıyoruz. Turşularımızı kurduk. Bugün içinde domateslerimizi toplayıp beklettik. Domates salçası için beklettiğimiz ürünlerin salçasını çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

Tüm Ankara halkını satış noktalarına beklediğini belirten İşgüzar, “Kadın Kooperatifleri üzerine satışımız var. Satış noktalarımıza organik ürün yemek isteyenleri bekleriz. Satışlarımız devam edecek. E-ticaretten almak isteyenler ulaşabilirler. 4 kişiyiz, 4 arkadaş birlikte çalışıyoruz. Bu yüzdende Mamak Belediyesinin bize vesile olduğu için bu işten dolayı teşekkür ediyoruz. Gayet iyi ve güzel bir biçimde tarımla, doğal ve organikle iç içe yaşıyoruz” şeklinde konuştu.