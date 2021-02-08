Mamak Belediyesi'nden 3 bin 800 haneye 150 ton patates desteği

Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara Mamak Belediyesi'nin desteği sürüyor. Sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyen Mamak Belediyesi, dar gelirli ailelere patates dağıttı.

Geçtiğimiz günlerde faaliyetleri kısıtlanan esnaf ve vatandaşlar için sosyal destek paketi açıklayan Mamak Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

Belediye ekipleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan 150 ton patatesin 55 tonunu, Zirvekent Mahallesi'nde vatandaşlara ulaştırdı. 15 kilogramlık çuvallardaki patatesler, Gönül Çarşısı ekipleri tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Hem çiftçiye destek vermek amacıyla, hem de mutfak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla sosyal destek çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Paylaşmak, sırt sırta vermek, kederde ve sevinçte bir arada olmak gerekir. Hem üreticimize destek olacağız, hem de ihtiyaç sahiplerine sahip çıkacağız” dedi.

Mamak Belediyesi yine geçtiğimiz hafta Zirvekent Mahallesi'nde başlattığı 'çorbalar bizden' uygulaması ile mahalle halkına çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.