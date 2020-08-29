Mamak Belediyesi'nden Aşure ikramı

Şimdi Allah'ın izniyle artık, Mamak daha güzel oluyor” dedi.

Mamak Belediyesi tarafından Aşure günü dolayısıyla düzenlenen Aşure etkinliği ile Millet Kıraathanesi açılış törenine katılan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse etkinliklerde yaptığı konuşmada, “Hemşehrilerimize, her yaştan insanımıza hitap edecek projeleri inşa etmenin gayreti içindeyiz. Bizler ilk günkü heyecanımızla güzel Mamak ve Mamaklı hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline, en iyisine layıktır düşüncesi ile hareket ederek gece gündüz demeden sizlerin refahı, mutluluğu ve huzuru için çalışmaktayız” diye konuştu.

Mamak Belediye Başkanı Köse açılışı yapılan Kırım Sudak Kardeşlik parkımız içinde bulunan Millet Kıraathanesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Kırım Sudak Kardeşlik parkımız içinde bulunan daha evvel özel firma tarafından kafeterya hizmeti veren bu binayı dönüştürdük ve adına millet kıraathanesi dedik. Millet kıraathanemiz, her yaştan insanımızın güzel vakit geçireceği bir sosyal tesis olarak hizmet verirken diğer taraftan da öğrencilerimizin ders çalışacağı çalışma alanlarıyla, bireysel çalışma alanlarıyla ve kütüphanesi ile öne çıkan bir mekan haline geldi inşallah.”

Şahintepe Millet Kıraathanesi açılışında ise Köse şunları kaydetti:

“Şahintepe mahallemizdeki içinde bulunduğumuz Hacı Bektaşi Veli Parkı içerisinde inşa ettiğimiz Şahintepe millet kıraathanemizde parka gelen büyüklerimiz dinleme ve güzel vakit geçirme imkanı bulacak. Millet kıraathanelerimiz sosyal tesis olarak da hizmet vereceği için çayı ile ve diğer içecek ve yiyecekleriyle uygun ücretle mahalle halkımıza hizmet verecek.”

Millet Kıraathanesi açılışına, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, MHP İlçe Başkanı Mustafa Esen ve vatandaşlar katıldı. Açılışta aşure dağıtımı ve gösteriler gerçekleşti.