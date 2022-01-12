Mamak Belediyesi'nden bir mahalle konağı daha

Mamak Belediyesi, mahallelere sosyal donatı alanları kazandırmaya ve mahallelilerin sosyalleşerek paylaşımlarının artmasına vesile olan mahalle konaklarına bir yenisini daha ekliyor. 2 kattan oluşan toplam 279 metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilen bu özel yapı içerisinde mutfak, salon ve depo bulunacak. Bölge halkına hizmet vermek için gün sayan Kızılca Mahalle Konağı, tarihi Ankara Evi mimarisiyle de göz dolduracak.

Mahalle kültürünün yaygınlaşması için mahalle konağı projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Konaklarımız mahalle halkının ihtiyaçlarını gözeten bir yapıda olmakla birlikte kültürlerini yaşatacak şekilde dizayn edildi. Mahalle sakinlerinin huzur ve güvenle kullanabileceği konağımızda nişan, kına, sohbet gibi toplu organizasyonlarda yapabilecek. Söz verdiğimiz gibi milletimizin hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Kültürel değerlerimiz yaşatılmaya devam edecek”

İlçe genelinde her geçen gün mahalle konaklarının sayısını çoğalttıklarını ifade eden Başkan Köse, “Vatandaşlarımıza özel günlerinde ev sahipliği yapacak olan bu kıymetli mekanlarımızda kültürel değerlerimiz yaşatılmaya devam edecek. Mahalle konaklarımıza bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu sizlerle birlikte yaşamak istiyor, 15 Ocak Cumartesi saat 14.00'de açacağımız Kızılca Mahalle Konağımıza bekliyorum” dedi.