Mamak Belediyesinden çiftçilere tohum desteği

Mamak'ın tarım ve üretim merkezi Ekolojik Köy'de Azkan nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Törene Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu ve Mamaklı çiftçiler katıldı. Kaymakam Ali Sırmalı, “Üreten Mamak diyerek çiftçilerimizin yanında olan Mamak Belediyemize ve Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'ye teşekkür ediyoruz” dedi.

“Mamak'ımızın tarım potansiyelini artırmak için çalışıyoruz”

Belediye Başkanı Köse ise, tarım ve hayvancılık alanında imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirterek, “Bugüne kadar çiftçilerimizle ilgili birçok projeyi hayata geçirdik. Nohut tohumu dağıtımlarımızın yanı sıra binlerce meyve ve sebze fidesi, ayçiçeği tohumları dağıttık. Biz aslında kolay kısmını yapıyoruz tabii. Sizler zor kısmını yapıyorsunuz. Çiftçilerimizin emeğine, gayretine bir kez daha teşekkür ediyorum. Mamak'ımızın tarım potansiyelini daha da artırmak için çalışıyoruz. Çünkü toprağın ve tarımın önemi her geçen gün daha da artıyor. Bunun için kırsal desteklerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.