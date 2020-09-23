Mamak Belediyesinden EBA Destek Sınıfı

Mamak Belediyesi de, ilçe genelindeki 8 aile merkezi ve Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezinde internet erişim hızında sorun yaşayan öğrenciler için EBA destek sınıfları oluşturdu.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimi ertelemesi nedeniyle öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminden derslerini takip edebiliyor. Mamak'ta evlerinde internet erişim hızında sorun yaşayan öğrenciler için Ahmet Yesevi, Başak, Kayaş, Necip Fazıl, Neşet Ertaş, Tenzile Erdoğan, Yeşilbayır, Zübeyde Hanım Aile Merkezleri ile birlikte Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde sosyal mesafeli EBA programı başlatıldı.

Sabah 8.30 ile 20.20 saatleri arasında hizmet verecek program kapsamında Mamak Belediyesi, öğrencilerin bir arada olmaması ve hijyen kurallarına uyması için tüm önlemleri aldı. 5 adet bilgisayarın bulunduğu eğitim destek odasından öncelikli olarak internet hizmetinden yararlanma olanağı olmayan öğrencilerin yararlanacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sınıflarda korona virüs önlemlerini de sıkı tuttuklarını belirterek, “Merkezlerimizin girişlerinde, öğrenciler değiştirmek isterlerse, maskelerini hazır bulunduruyoruz. Kolonyalı mendil ve el dezenfektanı da mevcut. Öğrencilerimizi birbirine 2 metre uzaklıkta bulunan bilgisayarlara oturtuyoruz. Sınıfları da derslerin ardından dezenfekte ederek daha sonra gelecek olan öğrencilere hazır hale getiriyoruz” diye konuştu