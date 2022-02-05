Mamak Belediyesinden Hamsi Festivali

Hamsi Festivali 6 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Mamak Belediyesi, Mamaklıları Geleneksel 2. Hamsi Festivali ile bir araya getirecek.6 Şubat Pazar günü saat 13.00'da, Ankara'nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenecek festivalde vatandaşlar, çeşitli etkinliklerle güzel bir hafta sonu geçirmenin de keyfini yaşayacak.

“Büyük bir aileyiz”

Mamak'ı büyük bir aile olarak gördüğünü ve bu aileyi düzenledikleri çeşitli organizasyonlarla bir araya getirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “En büyük zenginliğimiz birlikteliğimiz. Bu birlikteliğin devamını sağlayacak organizasyon ve projelere imza atmaya devam edeceğiz. Geleneksel 2. Hamsi Festivalimize tüm hemşehrilerimi bekliyorum” dedi.