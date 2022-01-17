Mamak Belediyesinden kadınlara trafik eğitim faaliyeti

Mamak Belediyesi, çocuk gelişiminin en önemli yapı taşı olan annelere trafik eğitimi verecek. Eğitim faaliyeti kapsamında, anneleri bir araya getirerek trafik güvenliği ve bilinçli sürücü olma farkındalığını arttırıp, bu farkındalığın çocuklara aktarılması amaçlanıyor. Geleceğin güvenli yol kullanıcılarının yetiştirilmesini hedefleyen Mamak Belediyesi tüm kadınları bu eğitim faaliyetine davet ediyor.

Trafik kültürü oluşması için trafik eğitiminin kapsayıcı ve sürdürülebilir olması gerektiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizlerde bu anlayışla ailemizin temel taşı olan annelerimizin alacağı trafik eğitimini çocuklarına daha iyi aktaracağını ve gelecek nesillerimiz bu bilinçle yetişeceğini böylelikle de trafik riskinin azalacağına inanıyoruz. Bu etkinlikle hem trafik güvenliği konusundaki farkındalığı arttırıyoruz hem de riskleri ortadan kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.