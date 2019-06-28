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Mamak Belediyesinden kan bağış kampanyası

Mamak Belediyesi, Türk Kızılayı ile ortak kan bağışı kampanyası düzenledi.

Belediye binası önünde konuşlandırılan kan bağış tırında belediye personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek oldu.


Düzenlenen kan bağış etkinliğinde konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kan vererek can veriyoruz. Bu yüzden kan bağışı hayati bir önem taşıyor. Türk Kızılayı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyasına destek veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Kan bağışı için başvuran vatandaşların öncelikli olarak 18-65 yaş arasında ve 50 kilo üzerinde olmaları gerekiyor. Genel durumu değerlendirilen bağışçının kan basıncı ve nabzı ölçülerek, kan sayımı için küçük bir örnek alınıyor. Kronik hastalığı ve düşük tansiyonu olanlar, kan sulandırıcı ilaçlar ve sürekli ilaç kullananlar ile hepatit b ve hepatit c taşıyıcıları kan bağışında bulunamıyor.

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