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Mamak Belediyesi'nden Kartaltepe'ye yeni muhtarlık binası

Mamak Belediyesi, ilçe muhtarlarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda Kartaltepe muhtarlık binasını yeniden inşa ettiğini duyurdu.


Temel hedeflerinin ilçede yaşayan bütün insanlara kaliteli hizmeti sunmak olduğunu ifade eden Başkan Murat Köse, “Bu hizmet ve taleplerin ulaştığı ilk adres muhtarlarımız. Dolayısı ile gerek vatandaş tarafından gerekse muhtarlar aracılığıyla ulaşan bilgileri ve talepleri çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda da muhtarlarımızın kullanım alanlarını modernize ediyor, onlara daha kullanışlı yerler sunuyoruz. Biliyoruz ki muhtarlarımız hizmetlerimizin aktarımında ve anlatımında en büyük destekçimiz. Bunun için de muhtarlarımızla sürekli istişare halinde oluyor istek ve taleplerine çözümler üretiyoruz” dedi.

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