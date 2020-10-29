Mamak Belediyesi'nden Mevlit Kandili'ne Özel Program

Muhammed (s.a.v)'in doğumunun yıldönümü olan Mevlit Kandili'ni dualarla kutladı. Yatsı namazının ardından Yeni Mamak Merkez Camii önünde Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat köse'nin vatandaşlara kandil simidi ve gül dağıtmasıyla başlayan Mevlit Kandili Özel Programı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Programa Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Mamak Müftüsü Necmettin Saydan, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program kapsamında peygamber sevgisi tazelendi. Pandemi tedbirleri sebebiyle Mamak Belediyesi ve Başkan Murat Köse'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlan programda, İslam âleminin Mevlit Kandili'ni kutlayan Başkan Köse, “Peygamber Efendimizi daha iyi anlamak ve anlatmaya ihtiyacımız var. Bugün, güzel ahlak ve iyi yaşamak üzerine daha fazla düşünmemiz ve Peygamber Efendimizin sevgisini daha fazla feyz almamız gereken bir gün. Bu vesile ile Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa sevgi, saygı, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor, başta hemşerilerim olmak üzere tüm İslam âleminin Mevlit Kandilini kutluyorum” dedi.

Müstesna gecelerden biri

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da, Mevlit Kandili'nin müstesna gecelerden biri olduğunu belirterek “Rahmet peygamberimiz, insanlığın yaşadığı en buhranlı ve karanlık dönemde dünyayı şereflendirerek, aydınlık çağın yaşanmasına vesile oldu. Bu önemli günün yıl dönümü olarak kutlanan Mevlit Kandili'nin tüm insanlık için şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin yaşanmasına vesile olmasını diliyorum” dedi. Program okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, ilahiler ve semazen gösterisiyle son buldu.