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Mamak Belediyesi'nden miniklere kitap okuma etkinliği

Mamak Belediyesi, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nde kitap okuma etkinliği düzenledi.

Mamak Belediyesi, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde kitap okuma etkinliği düzenledi.


Zübeyde Hanım Aile Merkezi'ndeki etkinlik sonunda miniklere “Kitap Kurdu Belgesi” verildi. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, etkinlik kapsamında çocukları ziyaret etti ve onlarla birlikte kitap okudu.


Minik öğrencilerle sohbet eden Düğmeci, “Gençlerimizin, milletimizin geleceği olduğunu, ailelerinin umudu olduğunu bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Bu anlamda bu gençlerimizi, geleceğe hazırlamak adına eğitime desteğimizi sürdürüyoruz. Mamak Belediyesi olarak da, sosyal belediyeciliğin iyi bir örneğini sergilemek istiyoruz. Gençlerimizin bilgi çağında bilgiyle donatılması için kitap okuması gerekiyor. Aile Merkezlerimizde başlatmış olduğumuz çalışmada, çocuklarımıza kitap okuma etkinliklerimiz devam etmektedir. Yavrularımıza başarılar diliyorum” dedi.

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