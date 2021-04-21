Mamak Belediyesi'nden öğrencilere online (çevrimiçi) sınav desteği ve ziyaret

Mamak Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle derslerine uzaktan devam eden öğrenciler için Mamak Kaymakamlığı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile başlattığı Eğitime Destek Projesi kapsamında YKS ve LGS sınavına girecek öğrencileri gerçek bir sınav tecrübesi ile buluşturuyor. Bu kapsamda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte mamak.karnemiz.com adresine başvuru yaparak ücretsiz bir şekilde online sınavlardan faydalanan öğrencilere sınav öncesi moral ziyareti gerçekleştirdi. Çağrıbey Anadolu Lisesi ve Ticaret Odası Ortaokulu'nu ziyaret eden ikili, öğrencilere başarı diledi.

“Öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz”

Eğitime verdikleri desteğin daima süreceğinin altını çizen Başkan Köse, proje kapsamında 14 bin öğrenciye üçlü deneme seti hediye ettiklerinin de altını çizerek, “Gençlerimizin her zaman yanındayız. Pandemi süreci nedeniyle sınava evde hazırlanmak zorunda kalan öğrencilerimize online sınav desteği vererek onları motive etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte öğrencilerin sınav heyecanını bir nebze olsun azaltmak için online deneme sınavı gerçekleştiriyoruz. Öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Köse'ye başaracaklarını sözünü veren öğrenciler, ziyaret için teşekkür etti.