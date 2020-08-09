Mamak Belediyesi'nden online Santur konseri

Mamak Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında online olarak yayınlanan konserle ünlü Santuri Sedat Anar sevenleriyle buluştu.

Mamak Belediyesi Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konser, Mamak Belediyesi ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. 12 yıl önce sokak şarkıcılığı ile müzik hayatına başlangıç yapan ünlü santuri Anar, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Hakim olduğu geniş enstrüman kartelasıyla Türk Tasavvuf Müziği ve Anadolu Müziğini, doğu ve batı tınılarıyla muhteşem şekilde birleştiren Sedat Anar'ın güçlü ekibinden çıkan ezgiler dinleyenleri büyüledi. Konserde, santur, ney ve ritim sazdan oluşan ekip; türküler, tasavvuf eserleri ve Anadolu ezgilerinden seçkin bir sunum gerçekleştirdi. Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen solo ve enstrümantal konserinde Santuri Anar, arasında kendi bestelerinin de bulunduğu eserleri çaldı.

Evde kal, konser ayağına gelsin

Kariyerine birbirinden başarılı, arşivlik 7 albüm sığdıran Anar'ı kutlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Osmanlı'da da kullanılan kanuna benzer özel çalgı olan santur müzik aletinin güzel tınısını vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mamak'ı kültürel alanda ileriye taşımak için kültür ve sanat etkinliklerine önem veriyoruz. Mamak Belediyesi olarak teknik alt yapıyla birlikte kültürel yapının da oluşmasına katkı sağlıyoruz” dedi. Salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evde kalan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve eğlenceli hale getirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Köse, bu zorlu süreçte ilçenin her yerinde toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler ürettiklerini, sanattan sağlığa, eğitimden kültüre kadar her alanda sosyal hayatı canlı ve diri tuttuklarını söyledi. Köse, korona virüs sebebiyle insanların evde geçireceği vakti daha kaliteli hale getirmek için de adımlar attıklarını kaydederek, belediyenin online hizmetlerine sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğini kaydetti.