Mamak Belediyesi'nden POMEM adaylarına ücretsiz yetenek kursu

Mamak Belediyesi, sınavların gerçekleştirildiği parkurların birebir aynısını Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi ile Türközü Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde oluşturdu.

Polis adayları, POMEM sınavlarına Mamak Belediyesi'nin açtığı ücretsiz özel yetenek kurslarında hazırlanıyor. Uzman antrenörler nezaretinde başlayan kursta adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkânı sunuluyor. Adaylar, alanında uzman eğitmenler tarafından tempolu koşu, açma-germe hareketleri, şınav ve mekik egzersizleri gerçekleştiriyor.

Geleceğin polislerini sınava hazırladıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Pandemi kuralları çerçevesinde açtığımız ücretsiz kursta fiziksel yeterlilik eğitimleri Mamak Belediyesi bünyesindeki spor antrenörlerimiz tarafından veriliyor. İlçemiz gençlerinin her alanda başarılı olması için Belediye olarak daima çocuklarımızın yanında olacağız. POMEM Hazırlık Kursu'na katılan tüm gençlerimize sınavda üstün başarılar diliyorum. Verdiğimiz hizmetten gençlerimiz memnun, biz memnunuz“ dedi.