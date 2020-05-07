Mamak Belediyesinden sokak pazarı uygulaması

12 mahallede belirlenen sokaklarda haftada bir gün kurulacak pazarlar ile hem semt pazarlarındaki yoğunluk önlenecek hem de vatandaşların dışarıda dolaşmadan kapısının önünden alışveriş yapması sağlanacak. Çarşamba günü Akdere Mahallesi'nde kurulan sokak pazarını denetleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hem vatandaşlara hem de esnafa sosyal mesafe uyarısında bulunarak, maske takmaları konusunda da uyarı yaptı.

Salgından dolayı vatandaşların eli, kolu, ayağı olacaklarını belirten Başkan Köse, “Korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında deyim yerindeyse seferberlik ilan ettik. 12 mahallemizde sokak pazarları kırarak hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin yanındayız diyoruz. Sokak pazarları ile hem salgının yayılmasını önleyecek hem de pazarlardaki yığılmanın önüne geçeceğiz. Esnaflarımız tezgâhlarını açmadan önce alanımızda titizlikle tedbirlerimizi aldık. Sokak pazarlarımızda hiçbir karışıklık, yığılma yok. Her iki esnaf arasında en az üçer metre mesafeyi korumaya çalıştık. Virüs tehlikesi geçtikten sonra, daha önce olduğu gibi gerek ilçemizde bulunan ve gerekse ilçe dışından gelen bütün pazarcı esnafımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sokak pazarlarında vatandaşları 3 metre kuralı konusunda uyarırken, pazar esnafına eldiven ve maske takmaları ve hijyen kurallarına uymaları konusunda ikazlarda bulunuyor. Sokak pazarlarının adresleri şöyle:

"Pazartesi günü Şahapgüler- Kıbrısköy- Diriliş Mahallesi

Salı günü Ekin-Cengizhan-Tuzluçayır Mahallesi

Çarşamba günü Akdere-Balkiraz Mahallesi

Perşembe günü Tepecik Mahallesi

Cuma günü Mutlu- Misket-Balkiraz Mahallesi."