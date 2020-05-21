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Mamak Belediyesinden taksi duraklarına dezenfekte desteği

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte işlemlerine aralıksız devam ediyor.


İçişleri Bakanlığının hijyen tedbirleri kapsamında ticari taksi durakları ve taksilerin temizlenmesiyle ilgili genelgesi doğrultusunda Mamak Belediyesi dezenfekte ekibi ilçe merkezindeki tüm taksi durakları ve taksilerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Mamak Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ticari taksiler denetlenerek, şoförler kurallara uymaları gerektiği konusunda uyarıldı.


Ticari taksileri tek tek denetleyen Mamak zabıtası, taksi durakları ve araçların düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, ticari taksi şoförlerini aracın içinde mutlaka maske kullanmaları ve araçta dezenfektan veya 80 derecelik kolonya bulundurmaları gerektiği konusunda da bilgilendirdi. Taksilere aynı anda 3 kişiden fazla müşteri kabul edilmemesi ve müşterilerin de ticari taksilere maskesiz binemeyecekleri gibi birçok konuda şoförlere bilgi verildi.

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