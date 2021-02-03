Mamak Belediyesi'nden Türk Sanat Müziği konseri

Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Mamak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından konser gerçekleştirildi. Mamak Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından online olarak gerçekleştirilen konserde, Türk Sanat Müziği'nin sevilen bestelerinden sanat yolculuğuna çıkıldı. Sanatçıya destek kapsamında düzenledikleri halk konseriyle yüzü aşkın sanatçıya ve 50'ye yakın halk oyunu ekibine destek verdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu zorlu süreçte ilçenin her yerinde toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler ürettiklerini, sanattan sağlığa, eğitimden kültüre kadar her alanda sosyal hayatı canlı ve diri tuttuklarını söyledi. Köse, korona virüs sebebiyle insanların evde geçireceği vakti daha kaliteli hale getirmek için de adımlar attıklarını kaydederek, belediyenin online hizmetlerine sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceğini duyurdu.

Köse, bu zorlu süreçte alınan tedbirler kadar moralli de olunmasının önemine değinerek, Mamak Belediyesi olarak her anlamda vatandaşlarının yanında olduklarının ve bu süreci birlikte atlatacaklarının altını çizdi. Küçükten büyüğe herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Köse, “Bizler bireysel değil, insan odaklı toplumsal hizmet sunmanın gayreti ve bilinci ile çalışıyoruz. Halkımızın teveccühü de gösteriyor ki, belediyecilikte bilgi ve birikimimizi etkili bir biçimde kullanmaktayız” dedi.