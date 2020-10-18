Mamak Belediyesinden uçurtma şenliği

Programda yüzlerce çocuk saatler öncesinden aileleriyle birlikte sıraya girerek, heyecanla şenlik saatini bekledi. Etkinlik saatiyle birlikte katılımcılara 333 uçurtma malzemesi dağıtıldı. Katılımcılar kendi uçurtmalarını önce atölyelerde yaptı, ardından uçurtmalar hep birlikte gökyüzüne doğru süzüldü. Mamak Belediyesi Mutlu-Ege Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde en yükseğe uçan, en estetik ve en büyük uçurtma da ödüllendirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen şenlikte aileler ve çocukları yalnız bırakmayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kendi uçurtmasını yapıp ardından çocuklarla birlikte uçurdu. Şenliğe katılan aileler de, çocuklarının mutluluklarına ortak olurken, onlarla birlikte rengarenk uçurtmaları gökyüzünün maviliğiyle buluşturdu.

Elleriyle yaptıkları uçurtmalar ödüllendirildi

Havanın da güzel olmasıyla 7'den 70'e vatandaşlardan kimi uçurtmasını metrelerce yüksekliğe ulaştırırken, kimi de uçurtmasını rüzgârla buluşturmakta zorluk çekti. Renkli görüntülere sahne olan uçurtma şenliğinde özellikle küçük yaştaki çocukların mutlulukları dikkat çekti. Metrelerce yüksekliğe ulaşan uçurtmalar saatlerce gökyüzünde dalgalandı. Uçurtma şenliği kapsamında düzenlenen yarışmada ise, kendi el yapımı uçurtmalarıyla yarışanlar arasından jüri değerlendirmesi sonucunda en estetik, en büyük ve en yükseğe uçan uçurtma ödüllendirildi. Her kategorinin birincisine bisiklet hediye edilirken, ikinciye powerbank, üçüncüye de kulaklık hediye edildi.