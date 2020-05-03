Mamak Belediyesi'nden vatandaşlara vefa

Korona virüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Mamak Altınevler Mahallesi'nde diş ağrısı çeken ve ilaç ihtiyacı olan Şamil Kapu (56) adlı vatandaşın çağrısına hemen cevap veren ekipler, gerekli olan ilaçları eczaneden temin ederek, vatandaşın evine kadar ulaştırdı. İlaçları teslim alan Kapu, “Bu zor günümüzde her zaman vatandaşın yanında olan Mamak Belediyemize ve emeği geçen personele teşekkür ediyorum. İlaç gibi geldiniz” dedi.

Güç vermeye devam ediyoruz

Zor bir süreçten geçildiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,” Ülke olarak korona virüs ile büyük bir mücadele veriyoruz. Bu süreç içerisinde birbirimize daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın daha da fazla olması gerekiyor. Bu noktadan hareketle Mamak Belediyesi olarak devletin şefkat elini her bireyin üzerinde hissettirebilmek ve onlara sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz. Bu zor zamanları hep birlikte aşacağız. Sokağa çıkma yasağı boyunca halkımızın mağduriyet yaşamaması için biz gereken her türlü tedbirimizi aldık. 444 0 149 No'lu Çözüm merkezimize gelen talepler Mamak Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki arkadaşlarımız tarafından hızlıca yerine getiriliyor. Bunun yanında temizlik ve sağlık ile ilgili rutin çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mamak Belediyesi olarak bu zor dönemden bir an önce kurtulmak için vatandaşlarımıza güç vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız her zaman yanındayız. Bu zor süreci birlikte aşacağız ve evimizde kalarak, en kısa süreç içerisinde sağlıklı güzel günler bizlerle birlikte olacak” dedi.