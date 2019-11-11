Mamak Belediyesinden vergi uyarısı

Mamak Belediyesi, emlak, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi 2'inci dönem ödemelerinin 2 Aralık'ta sona erdiğini hatırlatarak vergi mükelleflerini uyardı. Vatandaşların herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için Mamak Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğüne bağlı vezneler belirlenen tarihe kadar mesai süresince haftanın yedi günü çalışacak.

Vergi borçları belediyenin tahsilat vezneleri ile Mamak Kültür Merkezi'nde, Necip Fazıl Kültür Merkezi, Kutludüğün, Lalahan'da bulunan tahsilat veznelerine yatırılabileceği gibi tüm PTT şubelerinden 210374 posta çeki hesabından ve www.mamak.bel.tr adresinden de ödenebilecek. Vergi borçlarını bankalar aracılığı ile ödemek isteyen vatandaşlar ise anlaşmalı bankaların (Vakıf Bank,Denizbank ve Halkbank) şubelerinden vergi borçlarını ödeyebilecek.