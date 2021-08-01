Mamak Belediyesi'nden yangınzedelere mobilize yardım

Ülke genelinde çıkan yangınlarda evleri zarar gören vatandaşlara destek olmak, vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamak için Manavgat'a giden Mamak Belediyesine ait Mobil Mutfak Aracı'ndan çorba ikramı yapılıyor.

Gündoğmuş Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Lisesi'nde misafir edilen yangınzedelere, Mamak Belediyesi'nin lise bahçesine konuşlandırdığı mobil ikram aracı ile sıcak aş desteğinde bulunuluyor. Büyük kazanlarda ve hijyenik koşullarda pişirilen çorba ve yemeklerde insan sağlığı ön planda tutularak, yangında evleri yanan vatandaşlara ikram ediliyor. Mamak Belediyesince, mobil mutfak aracının yanı sıra iki su tankeri de bölgeye gönderildi.

Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İçimiz yandı, yüreğimiz yandı, ormanlarımız yandı, evlerimiz yandı. Ülke olarak çok dertliyiz ve kederliyiz. Ama devlet ve millet iş birliğiyle inşallah birçok konuyu aştığımız gibi bunu da aşacağımıza inanıyorum. Yemek konusunda yangınzedelerin hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çıkan yangınlar ciğerimizi yaktı. Hep birlikte yaraları sarmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.