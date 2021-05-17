Mamak Belediyesi'nin ‘Kitap Kapınızda' projesine ilgi büyük

Mamak Belediyesi'nin ‘Kitap Kapınızda' projesine ilgi büyüyor. Projenin ilk gününden itibaren 286 kitap 157 vatandaşa teslim edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kütüphaneye gelemeyenlere kitaplarını biz ulaştırıyoruz. Kademeli normalleşme sürecinde de yavrularımızı kütüphanelerimize bekliyoruz" dedi.

Mamak Belediyesi'nin “Kitap Kapınızda” projesine ilgi büyüyor. Kademeli normalleşme sürecinde de projeyi 65 yaş üstü vatandaşlar, evden çıkamayan vatandaşlar ve evi ile kütüphane arasındaki mesafe uzak olan vatandaşlar için sürdürmeye devam edecek belediye, projenin ilk gününden itibaren 286 kitabı 157 vatandaşın ayağına getirdi. Proje kapsamında Mamaklı vatandaşların www.mamak.bel.tr adresi üzerinden talep formunu doldurarak istedikleri kitaplar, belediye ekiplerince motorilize ekipler tarafından ücretsiz olarak kapılarına getiriliyor. Kitap talep eden gençlerin aynı zamanda kütüphane üyelikleri gerçekleştirilirken yine okuyucu bebek ya da çocuk ise, ekipler onlara ayrıca hediye boyama seti ve bir adet dergi hediye ediyor.