İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mamak beyaza büründü

Başkent’te etkisini gösteren kar yağışı sonrası Mamak’ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Başkent'te etkisini gösteren kar yağışı sonrası Mamak'ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Başkent'te yoğun kar yağışı, Mamak'ta başta sosyal donatı alanları olmak üzere parklar ve bahçelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Güne kar ile başlayan Mamaklılar, görüntüleri fotoğraflayarak ölümsüzleştirdiler.


Kar yağışının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için kar yağışının başlaması ile birlikte yollarda, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçe genelinde kar yağışına karşı tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Ekiplerimiz 7/24 sahada çalışmalarını sürdürerek aksaklıkların önüne geçiyor, Mamaklılara ise sadece karın keyfini yaşamak kalıyor” diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.