Mamak çiftçisinin üretimi ve kazancı artacak

Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen imza törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun yanı sıra Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz katıldı. İşbirliği protokolünün amaçlarının başında Mamak çiftçisinin üretimini ve kazancını arttırmak, üretilen ürünlerin katma değerini arttırmak ve pazar sorununu ortadan kaldırmak geliyor.

Ankara'nın hayvansal üretim değeri üzerinden ülke ekonomisine yaptığı katkının altını çizen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, ”Ankara ilimiz hâlihazırda 11,5 milyar liralık tarımsal üretim değeri, 12 milyon dekara yakın tarım arazisi ile ülkemizin önemli bir tarım şehridir. Ayrıca, 600 bini aşan büyükbaş, 2 milyonu aşan küçükbaş hayvan varlığı ile ülke ekonomisine 6 milyar liralık hayvansal üretim değeri sağlamaktadır. Bu başarıda Mamak ilçemizin de önemli katkıları olduğunu biliyoruz. Çünkü Mamak'ta kırsal mahalleler önemli bir tarım ve tarıma dayalı kırsal turizm potansiyeline sahip. Hükümetimiz de ülke tarımına katkı sağlayan bu çiftçilerimizi üretime teşvik etmek amacıyla Ankara'ya 2019 yılında 324 milyon lirayı aşan tarımsal destek verdi” dedi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Mamak Belediyesi arasında yapılan işbirliği protokolünün amaçlarına değinen Aksu, ”Mamak ilçemizdeki özellikle kırsal mahalleleri kapsayan, gıda, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma konularındaki işbirliği protokolü, hem önder olması hem vizyoner bakış açısının ön plana çıkması hem de bölgedeki çiftçilere sağlayacağı katkılar açısından çok büyük öneme sahip olacaktır. Yapılacak bu protokolle gıda, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ve kırsal kalkınma hamleleriyle yeni projeler ortaya koyulacak, Mamak çiftçisi daha çok üretecek ve daha çok kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Mamak'taki kırsal mahallelerimizde tarım ve hayvancılık yeni bir ivme kazanacaktır”

Tarım ve kırsal kalkınmada Ankara'nın öncü olacağını belirten Bakan Yardımcısı Aksu, ”Türkiye tarımında oldukça söz sahibi olan başkentimiz Ankara'nın sadece bürokrasi şehri değil, tarım ve kırsal kalkınmada da öncü olacağını buradan Türkiye'ye duyuracağız. Yapılacak bu işbirliği protokolü ile seracılıktan tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri yetiştiriciliğine, arıcılık, meyve ve sebze üretimi ile dar tarım alanlarının bulunduğu, ancak şehir merkezine yakın konumuyla önemli rekabet gücüne sahip olan Mamak'taki kırsal mahallelerimizde tarım ve hayvancılık yeni bir ivme kazanacaktır” dedi.

“Şehir merkezinde kültür merkezi yapıyoruz, kırsal kesimde tarım ve hayvancılığa destek veriyoruz”

Mamak'ın Başkent'in merkezine çok yakın bir ilçe olmasına rağmen köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini de kapsadığını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Dolayısıyla tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı ilçelerimizden bir tanesi Mamak. Şehir merkezinde yüzme havuzları yapıyoruz, spor tesisleri yapıyoruz, kültür merkezleri yapıyoruz. Ancak bir taraftan da şehrimizin kırsal kesiminde, köyden mahalleye dönüşen bölümlerinde tarım ve hayvancılık yapan hemşerilerimize de destek olmak, onların yaptığı çalışmaların daha da verimli olmasını sağlamak, ürün çeşitliliğini sağlamak için de çalışmalar sürdürüyoruz. Bu çerçevede Kadın Kooperatifi Kuruluşuna destek verdik. Kadınlarımızın istihdama katılması ve üretime destek vermesi, ev ekonomilerine katkı vermeleri açısından bu çalışmada çok kıymetli olarak gördük. Yöremizdeki insanlarımızla beraber bu çalışmalarımızı sürdürdük” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı. Üreğil Millet Bahçesi'nde Mamak ilçesi muhtarları ve Mamak Kadın Kooperatifi emekçileri ile görüşen Aksu, samimi sohbetlerin ve kooperatif emekçilerinin ürünlerini inceleyip birkaçını da satın almasının ardından Üreğil Millet Bahçesi'ni gezdi.