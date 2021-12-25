Mamak daha yeşil oluyor

Vatandaşların daha rahat yaşayabileceği ve nefes alabileceği yeşil alan sayısını her geçen gün artıran Ankara Mamak Belediyesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarının 5,41 metrekare olduğu Mamak'ta, kent estetiği ve yeşil alan çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peyzaj çalışmaları kapsamında güzel Mamak'a bir yıl içerisinde 249 bin 218 mevsimlik çiçek dikimi, 2 bin 863 ağaç dikimi, 19 bin 302 çalı dikimi, ve 48 bin metrekare de çim ekimi gerçekleştirildi. Peyzaj çalışmalarının yanı sıra sosyal donatı alanlarından biri olan parklarda, 309'unun onarımı ve 25'inin de revizesi gerçekleştirilirken, 5 bin 191 metrekare yürüyüş yolu yapıldı. Toplam aktif yeşil alan miktarını da 3 milyon 623 bin 75 metrekareye ulaştıran Mamak Belediyesi, peyzaj çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

“Doğaya katkı sunmaya devam edeceğiz”

Mamaklıları yeşilin her tonuyla buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel hemşerilerimiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu zamana kadar, yeşil alanlar üretmede ve çevreci belediyeciliğe katkılar sağlamada önemli başarılara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. 2022 yılı yeşil belediyeciliğin, çevreci belediyeciliğin Mamak'ta daha çok sahnelendiği bambaşka bir yıl olacak” dedi.