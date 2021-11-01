Mamak deplasmandan galibiyetle döndü

hafta maçında Fethiye Belediyespor'u 77-70 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 5. hafta karşılaşmasında Beşkaza Spor Salonu'nda konuk olduğu Fethiye Belediyespor'u 77-70 mağlup etti. Son ana kadar başa baş geçen maçta yeşil-beyazlılar, dış atışlarla bulduğu sayılarla maça damga vurdu.

İlk 5 dakika karşılıklı sayılar ve 13-13'lük beraberlikle geçilirken, Fethiye Belediyespor etkili oyunu ile bu çeyreği 31-26 önde bitirdi. İkinci çeyreğin ikinci dakikasında yeşil-beyazlılardan Chance Kyler Comanch, skoru 31-31 eşitledi. Cevap vermekte gecikmeyen ev sahibi, ilk yarıyı da 45-39 önde tamamladı. Mamak Belediyesi'nde Marlain Veal üçüncü çeyrekte sahne almaya başladı ve 8. dakikada takımını 52-51 öne taşıdı. Ev sahibi geriye düştükten sonra oyunun kontrolünü tekrar eline aldı ve son periyoda da 60-56 önde girmeyi başardı. Yeşil-beyazlı ekip son periyoda iyi başladı ve çeyreğin beşinci dakikasında 67-63 öne geçmeyi başardı. Maçın bitimine 4 dakika kala ev sahibi skoru 67-67 eşitledi. Son 2 dakikaya girilirken Mamak temsilcisi, reaksiyon gösterdi ve skoru 72-68'e getirdi.

Maçın geri kalanın da başarılı oyununu sürdüren yeşil-beyazlılar, sahadan 77-70 gibi bir skorla galip ayrılmayı başardı.