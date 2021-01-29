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Mamak dip bucak temizleniyor

Vatandaşların daha sağlıklı bir ortam içinde yaşamını sürdürebilmeleri adına ilçede bütün tedbirleri alan Mamak Belediyesi, ilçeyi sokak sokak temizlemeye devam ediyor.


Rutin olarak yapılan temizlik çalışmalarını koronavirüs salgınıyla birlikte daha da arttıran Mamak Belediyesi ekiplerinin bu kez adresi Hüseyingazi ve Çağlayan Mahallesi oldu. Hüseyin Gazi Türbe etrtafı ve sokakları dip köşe temizleyen ekipler ayrıca çöp konteynerlerini de dezenfekte etti.


Temizlik çalışmalarına hassasiyetle devam ediyoruz


Salgının etkilerini minimuma indirmek adına ilçe genelinde temizlik çalışmalarını hassasiyetle devam ettirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Gece gündüz demeden özellikle ortak kullanım alanlarını sterilize ediyoruz. Vatandaşlarımıza daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Mamak sunmak için ekip arkadaşlarımızla adeta bir seferberlik halinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

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