Mamak Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok yakında ışıklarını yakacak

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yeşilbayır Mahallesi'nde Kayaş İtfaiyesi'nin çevresinde yaklaşık 38 bin metrekarelik alanda hizmet vermesi planlanan Mamak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Beraberindeki teknik ekip ile hastanenin hemen her köşesini gezen Köse, gerek iç ve dış mekanlar gerekse hasta odaları ve koridorlara yerleştirilen tefrişatların hepsini ayrıntılı bir biçimde inceledi. Sağlık alanında çağ atlayan yenilikleriyle ilklerin hastanesi olan yaklaşık 38 bin metrekarelik alanda hizmet vermesi planlanan hastanenin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Yapımı yüzde doksan seviyesine gelen ve Mamak'taki en modern ve görkemli yapı olarak da değerlendirilen hastane, 128 oda, 256 normal servis yatağı,3 yoğun bakım yataklı, 22 acil müşahede odası, 12 doğum yeri ve odası, 8 ameliyathane, açık ve kapalı otoparktan oluşuyor. Hastaneyi gezerek, yetkililerden bilgi alan Başkan Köse, hastanenin tamamlandığında tam donanımlı sistemi ile modern tıpın ve teknolojinin uygulanacağı akıllı bir sağlık merkezi olacağını kaydetti.

Üstü açık dev şantiye Mamak

Hastane inşaatının her aşamasını yakından takip eden Köse, hastanenin en kısa zamanda tamamlanması için her türlü gayreti gösterdiklerinin altını çizerek, “Mamak Eğitim ve Araştırma Hastanemiz inşallah en yakın zamanda tamamlanarak hizmete gerecek. Hastanemizin yapımı ile ilgili her konuda Sağlık Bakanlığımız yakın ilgi göstererek, ilettiğimiz hiçbir talebi geri çevirmedi” dedi. Mamak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ülkenin sağlık sistemine büyük katkı sağlayacağını belirten Köse, “ Hastanemizin ince işçilikleri tamamlandı. Elektrik ve su tesisatları tamamlanıyor. Peyzaj çalışmaları da tamamlandıktan sonra inşallah hastanemizin ışıkları yanacak. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız başta olmak üzere hastanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimize böyle devasa hizmeti sunmamızı nasip eden Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz” dedi. Mamak'ta temelini attıkları yatırımlarla Mamak'ın adeta şantiye sahasına döndüğünü belirten Köse, “Bizler sadece belediyecilik anlamında bildiğimiz işlerin dışında kalıcı ve önemli yatırımlar yaparak farkımızı ortaya koyuyoruz. Mamak Belediyesi olarak kalıcı eserler bırakarak, halkımızın sorunlarına kalıcı çözümler üretecek projelerle vatandaşlarımızın huzuruna çıkıyoruz. Temelini attığımız, açılışını yaptığımız tesislerimiz gibi inşallah önümüzdeki süreçte de yeni temellerini atacak olduğumuz önemli, güzel projelerle, vizyon projelerle hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.