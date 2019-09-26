Mamak Federasyon kupasına hazır

Ligi'nde mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi moral depoladı.

Yenilenen ve güçlenen kadrosu ile Bolu kampı sonrası evinde ilk hazırlık maçını Ted Koleji ile oynayan yeşil-beyazlılar sahadan 83-80 galip ayrıldı. Gelecek hafta Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nda boy gösterecek olan yeşil-beyazlılar hazır bir takım görüntüsü çizdi.

Üstünlük el değiştirmedi

İlk periyoda hızlı bir giriş yapan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, pota altında bulduğu sayılarla ilk periyodu 30-24 önde kapadı. İkinci çeyrekte başarılı savunması ile rakibini dış atışlara zorlayan yeşil-beyazlılar soyunma odasına 48-44 önde gitti. Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Ted Koleji farkı eriterek öne geçmeyi başarsa da Mamak Belediyesi Basketbol Takımı cevap vermekte gecikmedi. Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği yeşil-beyazlılar 65-62 önde kapattı. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan yeşil-beyazlılara sahadan 83-80 galip ayrıldı.

"Önemli bir sınav verdik"

Alınan galibiyetten mutluluk duyduğunu ifade Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Başantrenörü Murat Dikmen, “Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası maçları öncesi güçlü bir rakibe karşı önemli bir sınav verdik. Bütün ekip arkadaşlarımı ve oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.