Mamak festivalde “perde” dedi

TAKSAV tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nin 23'üncüsüne katılmaya hak kazanan Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, ilk gösterimini gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Anton Çehov'un “Ayı” ve “Teklif” adlı oyunlarıyla “perde” diyen kent tiyatrosu oyuncuları, seyircinin de büyük beğenisini topladı.

"Tiyatro kültürünün güzelliklerini sunduk ve sunmaya devam ediyoruz"

Başkentin önemli etkinliklerinden birinde seyirci ile buluştuklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Son 10 yılda 127 bin seyirciyi 60 farklı tiyatro oyunu ile buluşturduk. Vatandaşlarımıza tiyatro kültürünün güzelliklerini sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Her konuda olduğu gibi eğitim ve kültür konusunda da Mamaklılara en güzel hizmeti sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Sahnede Kent Tiyatrosu

Çehov'un karakterlerinin gözüyle, yaşam ve insanoğlunun tuhaflığını konu alan oyunları izleyen tiyatroseverler, "Bir Evlenme Teklifi"nde bir türlü gelemeyen evlenme teklifine, "Ayı"da ise kocasının ölümüyle hayata küsen bir kadının alacaklılarla mücadelesine tanıklık etti.