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Mamak hentbolda farklı kazandı

Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Süper Lig’in 6.

Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Süper Lig'in 6. haftasında evinde ağırladığı Köyceğiz Belediye Spor'u 37-27 mağlup etti.


Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi'nde oynanan maçta Sırrı Kemal Akdamar, 9 golle yeşil-beyazlılarda skora en çok katkı veren isim oldu. Maç boyunca etkili bir oyun sergilediklerini ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Başantrenörü Antrenörü İdris Tan, “Süper lige kısa sürede adapte olmayı başardık. Bunu da oynadığımız maçlara yansıtıyoruz. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi aldığımız galibiyetten dolayı tebrik ediyorum” dedi.

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