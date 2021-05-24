Mamak ışıl ışıl

Yaklaşık 4 kilometre ve 40 metre aralıklarla yerleştirilen 184 adet ay-yıldız figürlü ledli aydınlatma ve ışıklandırma sistemleri ile bambaşka bir havaya bürünen Mamak Caddesi ışıl ışıl oldu. Proje kapsamında Mamak eski pazar yerinde bulunan kavşağa da 10 metre yükseklikte ve çapta ay-yıldız figürü yerleştirilirdi. Aydınlatma direkleri, ağaçlar, yaya yolları, refüjler, kavşaklar ve yeşil alanlarda uygulanan aydınlatma ve ışık sistemleri ile Mamak'ta akşam saatlerinden itibaren rengarenk bir görüntü ortaya çıkıyor.

Estetik dokunuş

Mamak'ı modern bir kent haline getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede yaptıkları her çalışma ve hizmetin vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu söyledi. Köse, “Teknolojik yenilikleri yakından takip eden belediyemiz LED aydınlatma direkleri ile mikro ölçekte ilçe ekonomisine makro ölçekte ise ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin aydınlatmasına büyük önem veriyoruz. Yaptığımız tüm işlerimizde led aydınlatmalarımızla Mamak'ımızı ışıl ışıl yapmaya kararlıyız. Farklılıkları hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Mamak Belediyesi olarak cadde ve sokaklara prestijli yollar yapıyoruz. Geleneksel mimari ile modern çizgileri sentezleyen bir anlayışla ilçenin siluetini değiştirmeye ve caddelere prestij kazandırmaya çalışıyoruz“ dedi.