Mamak Kadın Kooperatifi hizmete açıldı

Mamak Belediyesi, Mamak Kadın Kooperatifi Üretim Merkezi'ni hizmete açtı.

Hem kadın istihdamına katkı sağlamak hem de ilçe genelinde tarımsal faaliyetlere canlılık kazandırmak için hayata geçen MAKKOP'un açılışına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bölgede yüzyıllara sari kadim tatları unutturmadan doğal yöntemlerle üretimi desteklemeye devam ettiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Köse, “Mamak Kadın Kooperatifi'yle birlikte kadın istihdamına katkı sağlamanın yanı sıra her yaştan Mamaklı'nın ekolojik köylerimiz ve bahçelerimizle beraber doğayla iç içe yaşayacakları alanlar oluşturuyoruz” dedi.

"Mamak tarım ve üretimle anılıyor"

Mamak'ın artık tarım ve üretimle anılmaya başlandığının altını çizen Başkan Köse, “Mamak Kadın Kooperatifi'yle birlikte kadın istihdamına katkı sağlamanın yanı sıra her yaştan Mamaklı'nın doğayla iç içe yaşayacakları alanlar oluşturuyoruz” dedi.

Mamak'ın gastronomi alanında da geniş bir yelpazeye sahip olduğunu aktaran Başkan Köse, “Ekşi maya ekmeği ve Ravak yoğurdunun tescillenmesinden mutluluk duyuyoruz. Yeni coğrafi işaretli ürünlerin kazandırılmasına yönelik de

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ürünlerin tanıtılması ve değerlerinin korunması adına coğrafi işaret tescili alınması bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı.