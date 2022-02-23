Mamak Kadın Kooperatifi Üretim Merkezi hizmete açılıyor

Nitelikli tarım ve üreticiyi destekleyen projeleri ile Başkent'te marka haline gelen Mamak Belediyesi, Mamak Kadın Kooperatifi Üretim Merkezi'ni (MAKKOP) 26 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de hizmete açacak. Hem kadın istihdamına katkı sağlamak hem de ilçe genelinde tarımsal faaliyetlere canlılık kazandırmak için hayata geçecek olan MAKKOP ile elde edilen yerli ürünler vatandaşların sofralarını süsleyecek.

“Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir, kadının emek verdiği her şey üretime dönüşür”

Mamak'ın artık tarım ve üretimle anılmaya başlandığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak günümüze destek, geleceğe yatırım olacak projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Kadın istihdamına önem verdiğimiz projemizde hanım kardeşlerimiz aile ekonomisine de katkı sağlayacak. Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir, kadının emek verdiği her şey üretime dönüşür. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz projemizde sağlayacağımız desteklerle birlikte kadınlarımızın gücüne güç katmak istiyor, açılışa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.