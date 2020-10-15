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Mamak Konya'da güldü

Mamak Belediyesi Futbol Takımı Mamak FK, deplasmanda Karatay Termal 1922 Konyaspor ile oynadığı maçtan galip ayrıldı.


2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mamak FK, hazırlık maçlarında art arda aldığı galibiyetlerin ardından deplasmanda Karatay Termal 1922 Konyaspor ile mücadele etti. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan maçı Mamak FK 1-0 kazandı. Maçın ilk yarısı her iki takım adına da etkisiz bir futbolla geride kaldı. Ekipler ilk yarı fazla üretken olamazken, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi. Maçın ikinci yarısı da ilk yarıdan farklı geçmedi. İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı mücadelede, yeşil beyazlı ekip 73. dakikada Abdülkadir'in golü ile 1-0 öne geçti. Karşılaşma Mamak FK'nın 1-0 üstünlüğü ile bitti.


Takımı galibiyetinden dolayı tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Deplasmanda Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 1-0 yenerek 3 puanla dönen futbol takımımızı kutluyorum. Tebrikler çocuklar. Şampiyonlar Mamak'tan çıkar” dedi.

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