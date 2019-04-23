Mamak Kültür Merkezi aslına dönüyor

Kültür Ve Turizm Bakanlığı ve Mamak Belediyesi arasında 1924 yılında Cumhuriyet'in ilk müzik öğretmen okulu olarak açılan ve uzun yıllar devlet konservatuvarı olarak hizmet veren Mamak Kültür Merkezi'nin aslına döndürülmesi için protokol imzalandı.

Bu kapsamda eski adı Musiki Muaillim Mektebi olan Mamak Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kültür Merkezi'ni tarihteki anlam ve önemine uygun olarak restore edeceklerini söyledi.

Ankara'nın kültür merkezi

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nden Hikmet Şimşek Sahnesi'ne, konservatuvar bölümlerinden, MKM'de hizmet veren birimlere kadar MKM'yi baştan sona gezen ikili, hedeflerinin 1 Ekim'den itibaren MKM'yi Ankara'nın kültür merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. MKM'yi aslına uygun bir şekilde restore ederek, orjinaline uygun bir şekilde tekrar canlandıracaklarını kaydeden Bakan Ersoy, “Binanın birçok yerini elden geçirip sadece tiyatro için değil sanat ve sergi alanları olarak kullanabileceğimiz, hatta kültür ve sanat eğitimlerinin de yapılacağı bir merkez haline getireceğiz" dedi.

Başkentin kültür durağı

1924 yılında yapılan binanın, Cumhuriyetin ilk eserlerinden biri olduğuna dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu bina, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün musikiye ve sanata verdiği önemin de bir göstergesi. Binan restorasyonun ardından kültür ve sanat etkinlikleri açısından bir cazibe merkezi haline gelecek" dedi.