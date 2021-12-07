Mamak kütüphanelerinden 100 bin kişi faydalandı

Çocuk ve yetişkin olmak üzere 27 bin 509 kitap bulunan Mamak'taki kütüphanelerden, 14 bin kişi 131 kişi bu kitapları ödünç alarak faydalandı. Üye sayısı 13 bin 675'e ulaşan kütüphanelerden, Mayıs Ayı'nda başlayan Kitap Kapınızda uygulamasından faydalanan kişi sayısı 1 bin 430'u buldu. Kitap Kapınızda uygulaması ile evlere gönderilen kitap sayısı ise 3 bin 360 oldu. Toplamda yıl boyunca Mamak kütüphanelerinden 100 bin 767 kişi faydalandı.

"Geleceğe yatırım yapıyoruz"

Bir ülkenin en büyük gücünün ülkeyi baştan aşağı imar edebilecek ülkesine bağlı, kendisini bilen gençleri yetiştirebilmek olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizlerde geleceği inşa edecek gençlerimizi ilçemize kazandırdığımız kütüphanelerimizde kitap ve bilgiyle buluşturuyoruz” dedi.